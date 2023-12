Calcio serie D. Cenaia, regali di Natale. Ecco Fontana e Bracci

Altri due colpi in attacco per il Cenaia in questo finale di mercato invernale. La società arancioverde, che ha chiuso il girone di andata al penultimo posto in classifica con 9 punti insieme al Real Forte Querceta e a +1 sull’ultima classificata Ponsacco, ha annunciato l’arrivo di Manuel Fontana e Matteo Bracci. Sono sette ad oggi i nuovi innesti messi a segno in questo mese se si considerano gli arrivi di Christian Rustichelli, Dario Scuderi, Daniel Tognocchi, Andrea Ferretti, Gabriele Gucciardi e questi due nuovi arrivati. Manuel Fontana, classe 2002, è un attaccante esterno mancino. Dopo il settore giovanile nella Juventus debutta in Lega Pro con il Mantova, dove si lega con un contratto pluriennale fino al 2025. Per lui 29 presenze ed 1 goal. Ha giocato nella prima parte di questa stagione al Sant’Angelo in Serie D, girone D. Arriva a Cenaia con la voglia e la determinazione per ritagliarsi un ruolo da protagonista e mettere in mostra le sue qualità fatte di tecnica, velocità e una classe cristallina.

Ultimissimo colpo quello di Matteo Bracci, anche lui un rinforzo per la fase offensiva della squadra di mister Agostino Iacobelli. Bracci, classe ’98, può fare l’attaccante centrale o l’esterno. Fino a dicembre era in forza alla Massese. Giocatore tecnico e rapido, dopo il settore giovanile nel Pisa debutta in Serie D a Sangimignano per poi proseguire a Poggibonsi, Cascina, Castelfiorentino, Cuoiopelli ed infine Massese. Il suo anno migliore sicuramente il 2022 quando mise a segno 9 reti con la maglia biancorossa.

"A Manuel e Matteo – si legge in una nota del club arancioverde – il benvenuto da parte di tutta la grande famiglia arancioverde e un grande in bocca al lupo per il proseguimento della stagione". Un Cenaia molto rinnovato e rinforzato in vista della seconda parte di stagione, che prenderà il via domenica 7 gennaio con la sfida al Favilli-Pennati contro la capolista Pianese.

l.b.