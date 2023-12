Calcio Serie D. Città di Varese e Varesina all’altezza delle attese. Castellanzese in ritardo

Il pallone non rotolerà più sino a domenica 7 gennaio. Per le tre varesine della quarta serie la fine dell’anno è quindi un’occasione per fare un bilancio di quanto raccolto durante il girone d’andata. Su Varesina e Città di Varese splende il sole, sulla Castellanzese si addensa invece qualche nuvola. Quinto con trentadue punti, il Città di Varese di mister Corrado Cotta sta disputando tutto sommato un campionato all’altezza delle sue aspettative d’alta classifica. La squadra desiderava lasciarsi alle spalle la stagione horror 2022-23 e sinora sta riuscendo nell’intento con nove vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte, 23 reti messe a segno e 16 subite. Sorprende decisamente la Varesina di Marco Spilli che ha archiviato il girone d’andata al terzo posto con 37 punti a meno quattro dall’Arconatese capolista e meno uno dal Caldiero Terme secondo; i rossoblù hanno ottenuto undici successi, quattro pareggi e altrettante sconfitte, 26 reti all’attivo e 20 al passivo. Non sembra invece decollare la Castellanzese, sinora quartultima con diciannove punti. Il bottino dei neroverdi è di quattro vittorie, sette pareggi e otto passi falsi con quattordici reti realizzate e venti subite. I neroverdi hanno disputato ieri mattina un’amichevole con il Muggiò imponendosi per 4-2. Cristiano Comelli