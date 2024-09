Calcio Serie D. Cittadella, ecco le nuove maglie. Coppa al via, si va a Castelmaggiore

Scatta oggi la stagione dei dilettanti con la Coppa (16,30). Coppa D. Nel turno preliminare (ore 16) si gioca a Castelmaggiore Progresso-Cittadella (rigorise pari), chi passa gioca l’1/9 in casa col Corticella. Per la squadra di Salmi out Caesar Tesa e Orlandi, nei bolognesi ko Baccolini. Ieri la società ha presentato le nuove maglie griffate Errea.

Coppa Eccellenza. C’è il 1° turno. Girone 4: Formigine-Terre di Castelli e Sp. Scandiano-Vianese, 11/9 (20,30) Terre di Castelli-Sp. Scandiano e Vianese-Formigine e 25/9 (20,30) Formigine-Sp Scandiano e Vianese-Terre di Castelli. Girone 5: Medicina F.-Zola e Osteria Grande-Castelfranco, 11/9 (20,30) Zola-Osteria Grande e Castelfranco-Medicina F. e 25/9 (20,30) Zola-Castelfranco e Osteria Grande-Medicina F.

Coppa Promozione. Si gioca la prima giornata del 1° turno. Girone 5: Castellarano-Casalgrande e Masone-Sanmichelese, 11/9 (20,30) Casalgrande-Masone e Sanmichelese-Castellarano e 25/9 (20,30) Casalgrande-Sanmichelese e Masone-Castellarano. Girone 7: La Pieve-Ganaceto e United Carpi-Cdr Mutina, 11/9 (20,30) Cdr Mutina-La Pieve e Ganaceto-United Carpi e 25/9 (20,30) Ganaceto-Cdr Mutina e United Carpi-La Pieve. Girone 8: Baiso-Smile e Fiorano-Colombaro, 11/9 (20,30) Colombaro-Baiso e Smile-Fiorano e 25/9 (20,30) Baiso-Fiorano e Colombaro-Smile. Girone 9: Faro-Monteombraro e Msp-Castelnuovo, 11/9 (20,30) Castelnuovo-Faro e Monteombraro-Msp e 25/9 (20,30) Monteombraro-Castelnuovo e Msp-Faro. Girone 11: Camposanto-San Felice e Centese-Casumaro, 11/9 (20,30) Casumaro-Camposanto e San Felice-Centese e 25/9 (20,30) Centese-Camposanto e San Felice-Casumaro.

Davide Setti