Calcio serie d. Con la Sangio Orvietana a tutto gas

ORVIETO – Consumata la breve vacanza la serie D torna al lavoro. Per l’Orvietana c’è la trasferta a San Giovanni Valdarno dove troverà la Sangio, piena di storia ma adesso un po’ in difficoltà. Partono gli ultimi 630 minuti destinati a essere caldi, considerato il poco divario fra le prime, Livorno a parte, e le squadre in fondo alla classifica. Ai biancorossi, vicini al traguardo programmato, si chiede di rispolverare la grinta e la determinazione dei giorni migliori. Tornare da San Giovanni con i tre punti sarebbe il top, con uno uno andrebbe bene comunque. Rizzolo ritrova Sforza, in anticipo rispetto al previsto. Si è allenato regolarmente ed è pronto a riprendere il suo posto. Il suo impiego aprirebbe la strada per la riconferma dell’undici più versatile visto quest’anno. Ma, c’è anche la classifica dei "giovani D valore" a meritare attenzione perché può dare all’Orvietana una" sponsorizzazione" oltremodo interessante.

Orvietana: Rossi, Paletta, Berardi, Ricci, Mauro, Petritay, Sforza, Simic, Fabri, Panattoni, Caon. All. A. Rizzolo

Roberto Pace