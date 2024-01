Calcio serie d. Crollo San Donato. Tre sconfitte di fila: "Sollevarsi subito»

Anno nuovo risultato vecchio. Non si ferma la spirale negativa del San Donato Tavarnelle che sul campo del Follonica Gavorrano rimedia un’altra sconfitta, la terza di fila, l’ottava in 18 gare. Ma al di là del risultato, c’è la classifica che con la squadra scesa al 10° posto a pochi punti dalla zona minata, incomincia a preoccupare. Come mai questo San Donato non riesce a risollevarsi. Il tecnico Collacchioni rischia? "L’allenatore gode la massima fiducia, ci manca solo la continuità nei risultati – sottolinea il ds Lorenzo Vitale – Abbiamo perso una gara immeritata, il pareggio era più giusto. Bisognerà ritrovare la vittoria, la medicina migliore che aiuta a riacquistare fiducia. Ci serve affrontare un avversario di spessore per ricaricare il morale, come successe dopo la vittoria di Grosseto".

Domenica arriva la capolista Seravezza. Per l’attacco gialloblù sarà un esame? "Secondo noi Barazzetta, Bellini e Neri sono attaccanti di tutto rispetto. Abbiamo pure Petronelli, Seghi, Panicucci, più l’ultimo arrivato Oitana; tutti ottimi giocatori". Ci saranno ancora novità di mercato? "Stiamo valutando per l’arrivo di un 2004, un esterno sinistro di centrocampo; vediamo nei prossimi giorni".

G. Puleri