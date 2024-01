Calcio serie D

TRESTINA – Reduce dal pareggio interno contro il Ponsacco, il Trestina fa visita ad un Poggibonsi che ha aperto il girone di ritorno facendo il colpaccio a Livorno: "Domenica scorsa - afferma il tecnico bianconero Davide Ciampelli – la squadra ha disputato un ottimo primo tempo, poi il gol segnato ad inizio ripresa ha dato coraggio ai toscani che hanno agguantato il pari". Inutile negare, al riguardo, che nella circostanza i cambi hanno inciso in modo determinante, dato che l’allenatore altotiberino aveva in panchina quasi soltanto giovanissimi. "Il Poggibonsi - prosegue Ciampelli – è squadra di livello che all’andata si impose al Casini: i toscani sono intervenuti in maniera significativa nella finestra di mercato di dicembre ed in casa hanno conquistato ben 15 dei loro 23 punti". Rispetto a 7 giorni fa, torna a disposizione Belli e tra i convocati figura anche Farneti, reduce da un lungo stop: Omohonria non è invece al meglio.

Probabile formazione: Fiorenza, Bucci, Dottori, Conti, Contucci, Sensi, Belli, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Marietti. All. Ciampelli. Arbitro: Casali di Cesena.

Paolo Cocchieri