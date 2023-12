Calcio Serie D. Desenzano e Brusaporto al lavoro per un ritorno con il traguardo playoff

La Serie D ha terminato l’andata e riprenderà il suo cammino domenica 7 gennaio con la prima giornata di ritorno. Una breve pausa che è utile per tracciare un rapido punto della situazione per le squadre bresciane e bergamasche quando siamo giunti al giro di boa di metà stagione. Un bilancio di fine anno che non promuove a pieni voti nessuna rappresentante della pattuglia bresciana-bergamasca. Il Brusaporto ha però dimostrato di avere le carte in regola per conquistare un posto in zona playoff. Un obiettivo dichiarato per il Desenzano, che nonostante il cambio tecnico e gli inserimenti di indubbio rilievo nella rosa, non è ancora riuscito ad inquadrare con la continuità che richiede l’ambiziosa società gardesana. A otto lunghezze dai playoff si pone pure il Villa Valle, con altre due compagini orobiche come Caravaggio e Virtus Ciserano collocate soltanto due punti più in basso. A stretto contatto con le posizioni a rischio rimane la Real Calepina, che precede i playout di due soli punti, ma nel ritorno deve trovare la forza per procedere di buon passo verso quella salvezza che a metà percorso viene vista come un traguardo tutto in salita per il Ponte S. Pietro, solitario fanalino di coda. In chiave bresciana nel girone C hanno chiuso l’andata in zona play out Atletico Castegnato e Breno. Luca Marinoni