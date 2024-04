Calcio serie D. Di scena il derby. Corticella-Imolese

Il campionato di serie D tornerà in campo domenica per la quintultima giornata. Il Corticella, sesto in classifica e a due sole lunghezze di svantaggio dalla zona playoff, è atteso dal derby interno contro l’Imolese mentre il Progresso, in piena bagarre per non retrocedere, farà visita alla capolista Carpi. Match esterno anche per il Mezzolara, che ormai retrocesso, sarà di scena a San Giuliano.

La classifica: Carpi 59, Ravenna 57, Lentigione e Forlì 52, Victor San Marino 50, Corticella 48, Prato 43, Imolese 42, Fanfulla 41, Aglianese 40, Sangiuliano City 38, Sant’Angelo 37, Sammaurese 35, Pistoiese e Progresso 32, Borgo San Donnino e Certaldo 23, Mezzolara 19.