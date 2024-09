Calcio serie D: domani l’anticipo con il Progresso. Sei mesi senza sorrisi al Galli. L’Imolese vuole sfatare il tabù

Con l’umore giusto e il morale alto l’Imolese prepara al Bacchilega il quarto impegno in campionato, previsto per domani al Galli contro il Progresso (secondo anticipo consecutivo con calcio d’inizio alle 20,45 per eventi concomitanti domenica all’autodromo). Un tabù da sfatare, quello del match in notturna, che ancora i rossoblù devono digerire, visto che ha coinciso con l’unico ko incassato finora: 3-2 nel recupero contro il Tau Altopascio. Un risultato che ha intervallato i due bei successi esterni al Biavati di Bologna col Corticella e quello di domenica a San Damaso contro il neopromosso Cittadella Vis Modena. Ora da premiare, oltre alla classifica, positiva dopo le prime tre uscite, restano i tifosi e il pubblico del Galli, che in assoluto non festeggia una vittoria interna da sei mesi: l’ultimo "hurrà" risale a sei mesi fa esatti, il 28 marzo contro il Fanfulla (2-0, grazie alle reti di Mattiolo e Raffini). Poi, vuoi per un finale di stagione sottotono, per la pausa estiva e per lo stop contro quella che oggi è la capolista del gruppo D, che a Imola il digiuno da vittorie si è prolungato più del dovuto.

Di fronte, un Progresso che avrà come unico obiettivo quello di fare punti, dopo averne raccolti zero in queste prime tre giornate: un match trabocchetto dunque, a cui i rossoblù dovranno prestare particolare attenzione. Proprio contro la squadra di Castel Maggiore, l’Imolese raggiunse l’anno scorso alcuni dei punti più alti del suo campionato, totalizzando sei punti tra andata e ritorno, grazie al successo per 3-0 al Weisz a settembre, poi bissato a gennaio al Galli (3-1). Bolognesi quest’anno guidati da Davide Marchini (tornato dopo aver vinto l’Eccellenza nel 2019), subentrato a Matteo Vullo, protagonista in panchina di una brillante e per certi versi miracolosa salvezza.

