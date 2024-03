Calcio serie D: dopo la sconfitta ingiusta di mercoledì in Coppa Italia, i rossoblù trovano al Galli Sangiuliano appaiato in classifica a quota 35. Fischio d’inizio alle 15. L’Imolese dei giovani vuole dimenticare la beffa con Trapani

Archiviata la sconfitta-beffa contro Trapani nel match d’andata delle semifinali di Coppa Italia (il ritorno è stato posticipato al 20 marzo alle 20.30 al Provinciale), l’Imolese torna a tastare il terreno del Galli: avversario il Sangiuliano City, con calcio d’inizio fissato per le 15 (arbitra Aurisano di Campobasso). Obbiettivo tenere sempre più lontana la zona calda e dare continuità alle recenti prove convincenti. "Veniamo da un’ottima partita, nonostante alla fine sia mancato il risultato, che è ciò che proveremo a fare oggi a tutti i costi – commenta D’Amore (oggi senza lo squalificato Ciucci), che già nei giorni scorsi si era detto fiducioso per i miglioramenti mostrati sul campo dai rossoblù, non certo fortunati quest’anno però a livello di episodi. Ma il cammino intrapreso è quello giusto per continuare a far bene, anche in quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto, con le due squadre che si presenteranno alla gara con gli stessi punti (35) –. Mi aspetto una prestazione intensa da parte dei miei, contro una bella squadra, che ha un potenziale davvero importante, nonostante abbia i nostri stessi punti". Sangiuliano imbattuto da 10 partite e reduce da 3 successi nelle ultime 4 uscite (contro Forlì, Victor e Certaldo), per un mese di febbraio vissuto da assoluto protagonista del campionato, suggellato dal pareggio di una settimana fa contro la capolista Ravenna. Numeri da paura per la squadra di Andrea Ciceri, che si è tolta rapidamente dalla palude dei playout e che non conosce la parola sconfitta dall’ormai lontano 3 dicembre (2-1 contro la Pistoiese). Sempre a livello di numeri, arrivano buone notizie anche per l’Imolese che, come riportato dalle statistiche ufficiali Lnd, risulta prima per impiego di giovani nel suo girone, con 1.592 minuti collezionati dagli under in rosa, davanti a Fanfulla e Progresso. Un dato che sottolinea l’ottimo lavoro quotidiano del settore giovanile.

La classifica: Ravenna 47, Forlì 45, Carpi 44, Lentigione, Victor 43, Corticella 42, Aglianese 39, Imolese, Sangiuliano 35, Fanfulla 34, Prato 33, Sammaurese 31, Sant’Angelo 29, Pistoiese 28, Progresso 24, Mezzolara, San Donnino 16, Certaldo 14.

Giovanni Poggi