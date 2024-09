CALCIO SERIE D. "Fezzanese squadra in crescita ma deve evitare certe ingenuità»

L’ultimo test prima dell’inizio del campionato di Serie D lascia l’amaro in bocca alla Fezzanese, eliminata ai calcio di rigore dalla Lavagnese. Domani il debutto in campionato con il Seravezza al ’Luperi’ a porte chiuse (come riferiamo in altra parte del giornale). Rolla è soddisfatto per la prestazione dei suoi a Lavagna ma dispiaciuto per afferma: "Le due espulsioni hanno condizionato la partita, ho fatto comunque i complimenti ai ragazzi in quanto reggere in 9 è stata un’impresa. Peccato per quel gol subito quasi alla fine. Domenica prossima ci attende il campionato in un girone nuovo di cui conosciamo poco gli avversari, il campo dirà se siamo pronti. Abbiamo lavorato bene e siamo cresciuti, siamo una squadra molto giovane, che può incappare in qualche ingenuità ed è sotto questo aspetto che dobbiamo lavorare per migliorarci".