Calcio Serie D. Folgore ad Arconate. Guai a perdere punti

Primo turno infrasettimanale di gennaio in D. Primo, perché mercoledì 29 gennaio ce ne sarà un secondo con Carobbio che ha già sottolineato l’importanza e la strategicità di questo mese. Non bisogna restare indietro perché poi recuperare diventa dura specie se si parte di rincorsa come la sua Folgore Caratese, oggi a -8 dalla vetta. Ma seppur sia arrivato solo un pareggio contro la Casatese, la squadra vista sabato ha dato buoni segnali, da confermare questo pomeriggio sul campo dell’Arconatese, fanalino di coda ma vivissimo avendo appena battuto la Varesina. Venti i convocati, mancano aVaresanovic, Rebaudo e Lipari. Diretta streaming sui canali di Sportitalia dalle 14.30.

Ro.San.