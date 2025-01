Calcio serie d. Folgore, il nuovo Ravasi segna già

Tra i marcatori dell’amichevole dell’altro giorno vinta 2-1 dalla Folgore Caratese sul Brusaporto spunta il nome di Ravasi. Anzi il cognome perché di nome fa Riccardo. Nominativo che lunedì fa la sua comparsa nella lista definitiva dei giocatori in uscita dall’Arconatese. Uno più uno fa due anche nel calcio ed è così che la Folgore ha la sua nuova punta, anche se si tratta più di un “dieci“ che di un “nove“ il canturino classe 1994 che nel girone di andata ha segnato 4 volte di cui due dal dischetto. Nelle due stagioni precedenti si era spostato più a est a cercare fortuna, precisamente nel Bresciano con Sporting Franciacorta e Pro Palazzolo mettendo insieme una decina di reti. Le sue annate più prolifiche le disputa però in Piemonte, in Serie D a Borgosesia (16 reti) e poi nel Chieri (13). Nella prima parte di carriera c’è anche la Grumellese e il professionismo tra Pro Piacenza, Pordenone e Pro Patria.

Ro.San.