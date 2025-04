Cristian Bucchi: "Derby con la Lucchese, vogliamo una Pasquetta felice per i tifosi amaranto"

"Ci tengo ad augurare una serena Pasqua ai nostri sostenitori da parte mia, di tutto il gruppo squadra e dell’intero club. Sarà una Pasqua diversa, perchè dobbiamo preparare una partita molto importante". Dal ritiro di Rigutino, Cristian Bucchi manda un messaggio a tutti i tifosi amaranto. Il tecnico è già calato nella sfida di domani. Un derby dai risvolti particolari considerata la situazione nelle quale versa la Lucchese. "Affrontiamo un avversario che se da un lato ha difficoltà societarie evidenti, dall’altra paradossalmente si è liberato di pressioni e verrà a giocare a viso aperto e senza nulla da perdere. Noi dovremo essere bravi come lo siamo stati nell’ultimo mese e mezzo dove abbiamo disputato partire di alto livello sul piano delle prestazioni. Dobbiamo continuare così perchè abbiamo i playoff alle porte e vogliamo arrivarci nel migliore dei modi cercando di ottenere la posizione migliore finale in classifica per portarci agli spareggi quell’entusiasmo e quell’onda di positiva che deve contagiare non solo la squadra ma tutto l’ambiente. Vogliamo regalarci e regale ai nostri tifosi una Pasquetta felice per poi affrontare anche l’ultima giornata di campionato nello stesso modo" conclude Bucchi.