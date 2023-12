Calcio Serie D. Folgore, in attacco arriva Roberto Esposito

Dopo Barranco, Esposito. Un altro Esposito. A inizio mese alla corte di Michele Criscitiello era arrivato Nicolò (classe 1992) centrocampista dall’Atletico Castegnato. Ruolo più offensivo per Roberto, lui del 1994, che come l’attaccante argentino andato a segno con una doppietta nella sfida persa contro il Club Milano proviene dall’Albenga con cui nel girone di andata ha siglato otto reti in 17 gare. L’anno scorso era al Desenzano, alle nostre latitudini ha lasciato un più che discreto ricordo alla Caronnese dove nel campionato 2021/22 andò in doppia cifra a quota 10 gol. Per lui militanze anche nel Sorrento, Chieti, Aversa Normanna, Az Picerno, Levico Terme e Virtus CiseranoBergamo. Problemi di sovrabbondanza che sono stati in parte risolti con le uscite. Le ultime sono quelle dell’esperto difensore Gritti e dell’attaccante Gaetani (mentre Diop è sostanzialmente fuori rosa), anche perché i movimenti in entrata non sono ancora terminati. È in arrivo un difensore centrale esperto, di categoria (piace Tordini in uscita dalla Sanremese,anche se probabilmente andrà altrove) e poi ancora qualcosa in tutti i reparti, ma in età di Under.

C’è da riparare agli errori svolti in estate (il primo a pagare era stato il direttore prescelto Raffaele Ferrara che ha rescisso) e un girone di ritorno ampiamente sotto le attese che vede in questo momento la Folgore Caratese in zona playout e con gli stessi punti al giro di boa rispetto alla passata stagione (ma con due gare in meno che era girone a 18, ora è a 20) quando la squadra si salvò solo agli spareggi. Le prospettive, oggi, sono di un girone di ritorno da almeno 30-35 punti per poi preparare il terreno per il futuro.

Ro.San.