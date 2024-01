Calcio serie d. Forlì, è vicino l’attaccante. Simone Rosso

Il Forlì ha individuato l’esterno offensivo che fa al caso suo. Sfumata la suggestione del 35enne ex Cesena Danilo Alessandro, il ds Cristiano Protti ha virato su Simone Rosso. Intesa totale, affare in dirittura d’arrivo. Classe ’95, piemontese di Pinerolo, milita nel Desenzano (Brescia), girone B di serie D: nella prima parte di stagione, frenata da qualche problema fisico, ha totalizzato 11 presenze condite da 2 assist. Scuola Torino – nella Primavera era per tutti il ’Folletto’ –, fa della rapidità la sua cifra stilistica; bravo nell’uno contro uno, è dotato di un piede educatissimo. Lanciato in serie A appena 19enne da Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale all’epoca allenatore del Toro, Rosso ha poi vestito le maglie di Brescia (serie B), Alessandria, Pro Vercelli, Reggiana, Mantova, Casertana, Teramo e Rimini (serie C). L’attaccante risolverà in queste ore il contratto con i gardesani, quindi avrà tempo fino a venerdì per legarsi al Forlì.

m. lo.