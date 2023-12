Calcio, Serie D girone A. Città di Varese e Vogherese lanciano la sfida alle seconde. L’Alcione può approfittarne

di Cristiano Comelli

Una vuole tenersi stretto il primato, l’altra mettere radici nella zona playoff e la terza sentirne il profumo. Alcione, Città di Varese e Vogherese scenderanno in campo oggi, domenica 10 dicembre alle 14.30 per affrontare la diciassettesima giornata del girone A di serie D. La capolista Alcione Milano, che ha quattro punti sul sorprendente tandem Albenga- Chisola, è ospite del pericolante Borgosesia. I milanesi sono reduci da due acuti con Chieri e Bra, i piemontesi, invece, girano a vuoto da quattro gare e sono penultimi con soli tredici punti.

Reduce da sei risultati utili e due vittorie di fila, il Città di Varese ospiterà in casa i piemontesi del Chisola per rinforzare ulteriormente il bottino di ventisei punti che valgono a oggi il sesto posto. Cercare il terzo acuto interno consecutivo, per i ragazzi di Corrado Cotta, non sarà semplice. Gli ospiti, infatti, non segnano da due turni ma sono vicecapolisti e non perdono da ben dieci gare.

Impegno lontano dal campo amico per la Vogherese che, nona a quota ventitrè punti, ha nel mirino un posto in zona playoff. I pavesi sono reduci da una sconfitta interna per 0-2 con il Vado che ha interrotto la loro serie utile di tre turni e saranno impegnati in terra ligure contro la matricola Albenga. Quest’ultima non perde da sei partite e ha dimostrato di essersi calata alla perfezione nella sua nuova dimensione calcistica con il secondo posto con 30 punti.