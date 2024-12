Calcio - Serie "D": girone "E", il derby. Ghiviborgo a due volti ko a Grosseto

Grosseto

3

Ghiviborgo

1

GROSSETO (4-2-3-1): Raffaelli; Guerrini, Dierna, Possenti, Macchi; Caponi, Sacchini; Addiego Mobilio (35’ st Senigagliesi), Cretella (25’ st Bolcano), Benucci (44’ st Chrysovergis); Marzierli. (A disp.: Pellegrini, Piersanti, Falasca, Riccobono, Nunziati, Grasso). All.: Consonni.

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Bonifacio; Conti, Petruzzi, Bura (14’ st Campani); Simonetta, Barbera (41’ st Fischer); Giannini, Nottoli, Noccioli, Vari (14’ st Russo); Gori. (A disp.: Gambassi, Caiaffa, Bassano, Nardo, Signorini, Schievenin). All.: Bellazzini.

Arbitro: Sarcina di Barletta.

Reti: 6’ e 23’ pt Marzierli; 36’ pt Dierna; 24’ st Barbera.

Note: angoli 2 a 5; ammoniti: Bura, Benucci, Noccioli; recupero: 2’ e 5’; spett.: 1000.

GROSSETO - Maremma amara per il Ghiviborgo, sconfitto nel derby al termine di una gara che ha avuto uno "strano" andamento. Il primo tempo, infatti, è stato dominato dai padroni di casa, calati nella ripresa nella quale sono stati gli ospiti ad avere un maggiore, ma inutile e poco concreto possesso di palla.

Avvio alla grande per il Grosseto che sblocca il risultato dopo pochi minuti. E’ il bomber Marzierli che, al 6’, realizza da buona posizione, su assist di Benucci, dopo un pasticcio difensivo della difesa avversaria, apparsa un po’ incerta in questa prima fase di gara. Dopo solo un minuto, infatti, Cretella ha sprecato una facile occasione.

Gli ospiti cercano di reagire, ma non riescono a creare problemi alla porta difesa da Raffaelli. Maremmani ancora avanti con gli avversari che appaiono un po’ disorientati e incapaci di far male. Il Grosseto, in giornata di grazia, si distende in avanti con facilità, trovando numerosi corridoi liberi. E, al 23’, arriva il raddoppio per i padroni di casa. Benucci va via sulla sinistra e mette al centro un pallone invitante, sul quale si avventa il goleador Marzierli che non perdona. Gioco piacevole da parte dei ragazzi di Consonni che vanno a nozze nella difesa di burro degli ospiti. Logico, quindi, l’arrivo del terzo gol dei maremmani. Al 36’ perfetto calcio di punizione di Caponi che va a pescare la testa di Dierna che (foto) trova l’angolino lontano della porta difesa da Bonifacio. La prima frazione di gioco si chiude con un Grosseto-spettacolo. Non pervenuto il Ghiviborgo.

In avvio di ripresa gli ospiti accennano ad un forcing e, con Nottoli, sprecano una facile occasione. E la pressione dei lucchesi sfocia al 24’ con il gol di Barbera che realizza con un tiro rasoterra dal limite dell’area di rigore.

Paolo Pighini