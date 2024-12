Il recupero di Promozione. Aurora Treia a tutto gas: battuta l’Azzurra Sbt

Aurora Treia 3 Azzurra Sbt 2

AURORA: Tiberi, Bontempo, Bartolini, Giuli, Romagnoli, Marini, Potetti, Candidi, Montecchia, Borrelli, Cacciamani. A disp.: Frascarelli, Morresi, Romagnoli, Romanzetti, Prenna, Ruani, Ameth. All. Nocera.

AZZURRA SBT: Shiba, Orsini, Crementi, Piunti, Cameli (36’ st Amante), Carminucci, Schiavi, Rossi, Massi, Palladini, Cofone. A disp.: Perotti, Zappasodi, Colleti. All. Morelli.

Arbitro: Monterubbiano di Fermo.

Reti: 24’ st Potetti, 32’ st Montecchia.

Note: spettatori circa 200. Ammonito Potetti. Angoli: 2-1. Recupero 4 minuti.

Venticinque minuti impeccabili permettono all’Aurora Treia di vincere il recupero contro l’Azzurra Sbt e di uscire dalla zona playout. Si è ripartiti dal 23’ della ripresa sul risultato di 1-2 a favore degli ospiti e appena l’arbitro dà il fischio d’inizio gli uomini allenati da Francesco Nocera (foto) premono sull’acceleratore e riescono nell’impresa di ribaltare il risultato. Sono otto minuti di fuoco che permettono all’Aurora Treia di mettere la freccia e di ribaltare il risultato di partenza. Prima è Potetti al 24’ della ripresa a pareggiare i conti, poi al 32’ del secondo tempo Montecchia mette la sua firma nel tabellino dei marcatori sfruttando nel migliore dei modi l’assist di Cacciamani. Nei minuti successivi la formazione di casa controlla la partita e si assicura un successo importante che permette di guardare al futuro con ottimismo. Adesso c’è la sosta per le festività natalizie e per l’allenatore Nocera questo periodo sarà sfruttato al masismo per infondere le sue idee ai giocatori perché la seconda parte di stagione possa regalare delle soddisfazione all’Aurora Treia.

Classifica. Trodica 35; Palmense 30; Porto Sant’Elpidio 29; Casette Verdini 27; Azzurra Colli 26; Settempeda 22; Vigor Montecosaro 21; Grottammare 18; Montegiorgio, Aurora Treia 17; Azzurra Sbt, Corridonia 16; Elpidiense Cascinare 15; Monticelli, Cluentina 14; Sangiorgese 5.