Calcio serie D - il posticipo. Tra Figline e Sangiovannese vince la noia

SANGIOVANNESE 0 FIGLINE 0

SANGIOVANNESE: Barberini, Fumanti, Pertici (82’ Gianassi), Nannini (74’ Foresta), Chelli, Santeramo, Pertica, Romanelli, Rotondo, Pardera (61’ Cenci), Bocci (61’ Nieri). All.: Bonura.

FIGLINE 1965: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Borghi (58’ Milli), Francalanci, Nobile, Zellini, Aprili (58’Noferi), Gozzerini (79’ Bartolozzi), Torrini, Dama (58’ Bruni). All.: Brachi.

Arbitro: Aureliano di Rossano.

Note - Espulsi: al 78’ Torrini per doppia ammonizione, al 90’ Noferi diretto.

SAN GIOVANNI VALD.NO – Nel posticipo di Epifania, Sangiovannese e Figline si dividono la posta in palio, al termine di una gara che non ha offerto granché, complice anche una direzione arbitrale non del tutto positiva, che ha contribuito a rendere la sfida più spigolosa, essendo questa un derby. Le due squadre si sono affrontate contratte, premurose e senza offrire brillantezza nel gioco, convinte di poter sferrare all’avversario il colpo del ko che non c’è stato, nessuno è caduto al tappeto.

Così il tanto atteso derby del Valdarno consente ad entrambe di fare un piccolo passo in avanti che non entusiasma. Si incomincia con la Sangiovannese che spinge molto: il primo tiro pericoloso è di Pertica (20’) che impegna Pagnini alla parata. Dopo un tiro fuori misura di Dama, il Figline ci riprova prima al 21’ con Zellini e al 27’ con Gozzerini su punizione, ma Barberini risponde sempre presente. Nella ripresa la squadra di casa alza il proprio baricentro e si rende più minacciosa: 54’ un tiro di Pardera sfiora la traversa. Al 69’ Figline vicino al gol: punizione di Milli, Gozzerini colpisce di testa, Barberini salva. Al 78’ la svolta: per doppio giallo a Torrini il Figline resta in 10. La squadra di casa cerca di approfittarne per arrivare al colpo del ko, che non arriva, grazie a Francalanci (89’) che in una furibonda mischia in area gialloblù, respinge sulla linea un tiro avversario salvando il risultato. Nei minuti finali, la partita si innervosisce: il Figline perde anche Noferi per un fallo su Foresta, e la gara finisce 0-0 con parapiglia.

Giovanni Puleri