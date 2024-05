Calcio, serie d: il club saluta il tecnico. nofri per il futuro?. Beoni-Montevarchi, rapporto concluso

Divorzio tra l’Aquila e Loris Beoni, l’allenatore aretino che ha portato i rossoblù alla salvezza. Alle 19 di ieri la nota del Montevarchi ha sancito la rottura: "Non si rinnoverà il rapporto" e la società valdarnese evidenzia che la decisione è scaturita dalla volontà del mister di intraprendere un altro percorso tecnico. Seguono i ringraziamenti rinnovati per il lavoro svolto con i migliori auguri per il futuro. Che la trattativa per prolungare il matrimonio fosse ad un punto morto si era intuito ma sempre ieri era rimbalzata soprattutto l’ipotesi concreta che il trainer si accasasse in D all’ambizioso Riccione United, grazie ai buoni uffici del diesse dei romagnoli, l’ex Sangiovannese Fabrizio Alunni.

Già al lavoro la dirigenza aquilotta e il direttore Donello Resti per scegliere presto e bene un sostituto di categoria. In pole position Federico Nofri, 54 anni, ex capitano della squadra dei record in C 1, che ha guidato la Flaminia di Civita Castellana, e Marco Bonura, 44 anni, in avvio di stagione al Sansepolcro. G.B.