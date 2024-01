Calcio Serie D, il mercato. Crema, tre nuovi arrivi e il ritorno di Ricozzi . Ma Bardelloni saluta

CREMA (Cremona)

Il Crema ha ufficializzato gli arrivi del centrocampista classe 2003 Soufian Bourkaa ex Ascona (Svizzera ) e del centrale Edoardo Monza, ventiquattrenne, nel girone di andata in forza al Città di Varese. Vestirà la casacca del Crema anche l’attaccante centrale Edgar Junior Cani, bomber di razza trentatreenne con importanti esperienze sia nei professionisti che in D. Inoltre la dirigenza ha riportato in Lombardia il centrocampista ventiseienne Simone Ricozzi che fino a dicembre ha indossato la casacca della Romana (Serie D girone G). Un ritorno quello di Simone che ha fatto felici i supporter cremini visto che nelle scorse stagioni è stato uno dei giocatori migliori visti allo stadio di via De Gasperi. Quattro inserimenti di ottimo livello che migliorano ulteriormente una rosa che nei primi mesi di campionato ha faticato. Ha lasciato Crema invece l’attaccante Emanuele Bardelloni passato al Legnano. Attualmente la squadra di mister Andrea Danesi è al penultimo posto con 15 punti e in zona retrocessione diretta. I nerobianchi sono reduci dalla sconfitta casalinga al Voltini contro il Caravaggio . Sarà importante ora anche grazie agli ultimi arrivati incominciare a fare punti a partire dall’anticipo di sabato pomeriggio in trasferta sul terreno della Tritium, uno scontro salvezza dove bisognerà assolutamente conquistare l’intera posta in palio.

Raffaele Sisti