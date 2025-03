Calcio Serie D. Il Poggibonsi sogna l’impresa nella ‘tana’ del Livorno

La riapertura del campionato di serie D coincide per il Poggibonsi con la gara in trasferta sul rettangolo della capolista. Alle 14,30 il fischio d’avvio del confronto dei Leoni allo stadio Armando Picchi. È la seconda sfida dei Leoni nella versione di Francesco Baiano. Il tecnico, al timone del collettivo da poco meno di venti giorni, ha avuto a disposizione la classica "settimana in più" di conoscenza del gruppo per via della sosta indicata dal calendario. Un Poggibonsi che nel turno precedente ha saputo espugnare il terreno di gioco di Orvieto, ma che deve naturalmente proseguire nella propria opera mirata al raggiungimento della quota della permanenza in categoria, misurandosi con ostacoli di varia natura a giudicare dagli scenari di una classifica che permane insidiosa nella sua configurazione. Sembra addirittura strano a dirsi, ma i giallorossi trovano questo pomeriggio sul loro cammino un team di Paolo Indiani arrabbiato alla luce della sconfitta pesante nel punteggio patita il 9 marzo fuori casa con il Ghiviborgo. Un verdetto che certo non ha scalfito la solida leadership degli amaranto, chiamati però a riscattarsi di fronte al pubblico dell’Ardenza. Un’idea di rivincita, dei padroni di casa, dalla quale sarà chiamato a guardarsi il Poggibonsi, nella domenica della riedizione del match in famiglia dei fratelli Borri – Federico da un lato, Lorenzo dall’altro – e del rientro in gruppo nel Poggibonsi di Bigica (nella foto) a centrocampo insieme con Valori, nel giorno dell’assenza di Mignani a causa di uno stop disciplinare.

La direzione è affidata a Paolo Grieco di Ascoli Piceno. Assistenti, Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata e Pier Guido Morsanuto di Portogruaro.

Ipotesi di schieramento per il Poggibonsi: Pacini, Martucci, El Dib, Mazzolli, Borri, Fremura, Cecconi, Marcucci, Vitiello, Valori, Belli.

Successo intanto con il punteggio di 1-0 ieri del Poggibonsi nel campionato nazionale juniores. La squadra allenata da Michele Beoni, grazie alla rete di Salucci, si è imposta allo stadio Stefano Lotti sul Real Monterotondo. La classifica generale dice Poggibonsi in quarta posizione nel girone H, in tandem con il Siena a 33 punti.

Paolo Bartalini