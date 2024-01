Calcio Serie D. Il Poggibonsi va sotto a Ponsacco ma rimedia con Vitiello dal dischetto

PONSACCO

1

POGGIBONSI

1

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli, Bardini(16’st Regoli), Panattoni, Nieri (38’st Sivieri), Grea Brondi, Milli (31’st Matteoli), Bologna, De Vito. Borselli, Fisher (20’st Italiano).

Panchina. Falsettini, Fasciana, Innocenti, Milani, Mogavero. Allenatore Bozzi.

POGGIBONSI: Pacini, Marcucci (25’st Barbera), Bellini, Camilli, Vitiello (38’st Mazolli), Gistri (18’st Bigica), Bigozzi (31’st Rocchetti), Borri, Cecconi, Martucci, Coriano (1’st Di Paola).

Panchina. Bonito, Cecchi, Lepri, Corcione. Allenatore Beoni (Calderini squalificato).

Arbitro Leorsini di Terni (Fabrizi – Rosati).

Reti: 28’pt Panattoni, 34’pt Vitiello (rigore).

Note – Ammoniti Belli,,Bigica, Bazzoli e mister Bozzi. Angoili 4 a 1 Recupero 2’ e 4’. Spettatori 200 di cui 40 ospiti.

PONSACCO – Nell’undicesima trasferta di questo campionato per la squadra del Poggibonsi scatta il terzo combattuto pareggio come era nelle previsioni della vigilia, e lo stesso dicasi per i Mobilieri che alla decima partita casalinga coniugano la terza parità. Il risultato in trasferta da slancio alla perfomance dei Leoni che incolla sei risultati utili consecutivi.

C’era in palio una posta importante sopratutto per i Mobilieri che le cronache disegnano come formazione non da fanalino di coda, ma che la realtà smentisce. Giallorossi schierati a tre punte con Bellini, Vitiello, e Bigozzi, contrastati dai Mobilieri che mister Bozzi conferma la schieramento che aveva pareggiato a Livorno con Nieri e Panattoni di punta.

Mano sul match subito del Poggibonsi con Bellini che spara alto al 19’ ed ancora al 27’ Bigozzi grazia di testa Fontaneli dopo scambio con Gistri. Penetrante azione rossoblu al 28’ e Panattoni trafigge in contropiede Pacini. Al 34’ l’arbitro decreta un rigore agli ospiti un discutibile fallo di mano in area di Nieri su tiro di Martucci ex rossoblu. Vitiello trasforma.

La ripresa vede un Ponsacco più offensivo non concretizzare con Nieri 2’e3’, De Vito ‘30 e Matteoli 44 occasioni bilanciate al 14’ d Bellini, Vitiello al 18 pallonetto, e Bigica 25’ su punizione.

Luciano Lombardi