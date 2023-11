Calcio Serie D. Il Sangiuliano riparte: con Carpi strappa il 2-2

Allo stadio Sandro Cabassi il Sangiuliano City torna a muovere la classifica strappando un ottimo pareggio contro il Carpi. La squadra di mister Andrea Ciceri ha il merito di crederci fino alla fine, agguantando la rete del pari in zona Cesarini ed evitando così un’altra capitolazione che sarebbe stata immeritata. Quella in terra emiliana è stata subito una partita in salita per l’undici gialloverde che il tecnico Ciceri per questa trasferta di prestigio nel girone D della serie D per il turno infrasettimanale, ha scelto di schierare con un aggressivo 4-3-3 per non rinunciare a giocare a viso aperto contro la corazzata locale, predisposta anche dall’allenatore Magistro a trazione anteriore con un 4-3-1-2.

Il Sangiuliano parte forte, sfiorando il gol con Qeros al 2’ ma al 7’ è il Carpi a passare per primo avanti nel punteggio con Tentoni che beffa Manfrin in uscita dalla propria porta. L’estremo difensore sangiulianese è costretto poi agli straordinari al 40’, quando deve neutralizzare il contropiede di Saporetti e soltanto quattro minuti dopo, Cogliati riesce a trovare il gol del provvisorio 1 a 1 con sollievo dei propri sostenitori. Nel secondo tempo al 34’ il Carpi trova la rete del raddoppio con Sall che insacca nonostante lo scontro tra Manfrin e Saporetti, dove l’estremo difensore del Sangiuliano rimane a terra e a nulla valgono le proteste della formazione gialloverde sulla convalida della marcatura operata dal direttore di gara.

Però nel calcio a volte opera una forma di giustizia compensativa e il Sangiuliano City riesce quando mancano solamente due minuti alla conclusione del tempo regolamentare a pareggiare grazie a Bruzzone, evitando in questa maniera una battuta d’arresto che sarebbe stata davvero immerita per come è stata interpretata e giocata la partita dai ragazzi di Ciceri in uno stadio importante della categoria per i suoi trascorsi e contro una squadra importante del girone D.

Luca Di Falco