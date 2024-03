Calcio serie D: il team di mister Roselli cerca il colpo di coda. Il Mezzolara spera ancora. Ma deve battere Ravenna

BUDRIO (Bologna)

La recente sconfitta per 3-0 rimediata sul campo della capolista Carpi ha decisamente complicato le speranze salvezza del Mezzolara che, oggi pomeriggio (alle 14,30), ospiterà la seconda forza del campionato Ravenna. Sia chiaro, già prima di questo ko la situazione appariva difficile per non dire disperata, ma il successo per 2-0 nel derby contro il Corticella sembrava avere leggermente riacceso la fiammella. Contro la formazione carpigiana, i biancazzurri di mister Fabio Roselli (foto) hanno comunque dimostrato di essere squadra tenendo botta fino al 70’ (quando il punteggio era ancora fermo sullo 0-0): di punti, però, alla fine non ne sono arrivati e, a piangere, è chiaramente la classifica visto l’ultimo posto a quota 19. Chissà che il tanto agognato ritorno nel proprio fortino non possa, perché no, risollevare morale ed ambizioni di capitan Malagoli e compagni. Eh sì perché, dopo un lungo girovagare per i campi della provincia, oggi il Mezzolara tornerà a giocare nel suo ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, dove sono finalmente terminati i lavori per la realizzazione del terreno di gioco in erba sintetica.

Curiosità, l’unica partita ufficiale disputata quest’anno a Budrio ha coinciso proprio con il debutto stagionale in Coppa Italia contro il Ravenna. Da Ravenna a Ravenna insomma, come un cerchio che si chiude. Nel frattempo di acqua ne è passata sotto i ponti, con il cambio di tre allenatori (Michele Nesi, Romulo Togni e, ora, il ds Fabio Roselli) ed una stagione che appare sempre più stregata. L’auspicio è che l’aria dello ‘Zucchini’ possa permettere al team budriese di compiere l’impresa.

Nicola Baldini