Calcio Serie D, il turno infrasettimanale. Fezzanese, tanta voglia di vittoria. Contro l’Alba in palio punti pesanti

La Fezzanese vuole trovare una vittoria nell’uovo di Pasqua. La compagine allenata da Cristiano Rolla oggi alle 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana nel turno infrasettimanale pre-pasquale, vuole centrare i tre punti contro l’Alba ed avvicinarsi così alla salvezza. A dirigere il match sarà l’arbotro Mozzillo di Reggio Emilia con assistenti Granata di Viterbo e Di Curzio di Civitavecchia. La gara odierna è importantissima essendo uno scontro diretto per la salvezza, punti che valgono doppio per entrambe le compagini e per il loro futuro.

"Siamo tutti consapevoli dell’importanza della partita ma questo non deve creare nessun tipo d’ansia – sottolinea in tal senso l’alenatore dei verdi Cristiano Rolla – Veniamo da un buon momento ma per caratteristiche l’Alba è una squadra che ci può dare fastidio come ha dimostrato nella gara d’andata. Cuore, determinazione e lucidità sono gli elementi fondamentali per disputare una grande partita". I fezzanoti arrivano a questo decisivo confronto nella maniera migliore essendo reduci dall’ottimo pareggio ottenuto sul difficile campo della Sanremese, un pari che li ha mantenuti al decimo posto in graduatoria con cinque punti di vantaggio dalla zona playout. Posizione che i verdi vorranno mantenere e consolidare anche se dovrebbero mancare sempre di importanti elementi del valore di Nicolini, Lunghi, Stradini, Scarlino e Angeletti (tutti infortunati), ai quali si va ad aggiungere anche l’assenza dello squalificato Del Bello.

Defezioni importanti, ben sei, alle quali il team di Fezzano ha dimostrato anche in altre occasioni di saper sopperire in una sfida delicata nella quale si troverà davanti un avversario altrettanto motivato come l’Alba, attualmente al 18° posto. Nella gara d’andata in Piemonte il match si chiuse sull’1-1. Le altre partite del turno infrasettimanale giornata e gli arbitri designati: Albenga-Pinerolo (Aldi di Lanciano), Alcione Milano-Vogherese (Pasculli di Como), Asti-Derthona (Calzolari di Albenga), Borgosesia-Gozzano (Massari di Torino), Bra-Lavagnese (Martini di Valdarno), Città di Varese-Sanremese (Graziano di Rossano), Ligorna-Chieri (Scuderi di Verona), Ticino-Pontdonnaz (Giordano di Matera), Vado-Chisola (Terribile di Bassano del Grappa).

Paolo Gaeta