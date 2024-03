Calcio Serie D. In casa Pianese c’è tanta voglia di tornare in vetta

Il girone E di serie D entra nel vivo: a otto giornate dal termine il Gavorrano, che ha appena staccato anche il pass per la finale di Coppa Italia, è primo con un punto in più della Pianese. Seguono Livorno, a -1 dai bianconeri e Grosseto a -3. Queste quattro si giocheranno l’unico posto in C in un rush finale che si preannuncia molto emozionante. Già domenica potrebbe essere una giornata decisiva visto che il Livorno va in casa del Gavorrano mentre la Pianese attende la terzultima della classe, il Real Forte Querceta e il Grosseto allo Zecchini ospita il Trestina. In casa bianconera il punto strappato all’Ardenza ha ridato morale e convinzione nei propri mezzi dopo la doccia gelata del ko interno contro il Ponsacco. Nel frattempo la società bianconera ha ufficializzato le prossime date del camp estivo per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, dell’As Roma, con cui la Pianese ha stretto un accordo lo scorso anno. Tutte le info su pianeseromacamp.it.