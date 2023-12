Calcio serie D: in Coppa Italia batte il Campobasso con una rete di Kashari nel recupero. L’Imolese sorride e vola ai quarti

IMOLESE

1

CAMPOBASSO

0

IMOLESE: Lauzkemis; Gospodinov (32’st El Archi), Dall’Osso L., Ale; Konate (15’st Garavini), Vlahovic (15’st Kashari), Manzoni, Diawara (15’st Daffe); Georgiev (22’ Dall’Osso B.), Mattiolo, Manes. A disp. Bovo, Poerio, Capozzi, Ciucci. All. D’Amore.

CAMPOBASSO: Di Donato; Hulidov, Nonni, Ricamato, Pontillo (14’st Pacillo); Rasi, Sdaigui (32’st Abreu Santos), Abonckelet (24’st Grandis), Lombari; Coquin (1’st Bonacchi), Persichini (14’st Di Nardo). A disp. Esposito, Mengani, Tarcinale, Serra. All. Pergolizzi.

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure.

Reti: 48’st Kashari.

Note: ammoniti Lombari, Georgiev, Sdaigui e Manes.

L’Imolese di coppa sorride: è ai quarti di finale. I rossoblù sono tra le prime 8 in Italia, merito del gol a tempo scaduto del classe 2007 Kashari, che piega il Campobasso e fa sognare la squadra di D’Amore.

Dopo le due sconfitte consecutive in campionato, sopra il Galli torna il sereno: il quinto sigillo di fila in coppa è l’iniezione di fiducia che ci voleva dopo settimane complicate. Pronti, via e c’è subito il palo di Pontillo a scuotere l’Imolese, dopo appena 3 minuti.

La sveglia, in casa rossoblù, suona all’11’, quando Manes impegna per la prima volta Di Donato. Il match è piacevole ed equilibrato, anche se le occasioni vere e proprie, da una parte e dall’altra, scarseggiano. Almeno fino al 45’, quando Mattiolo torna a scaldare i guantoni di Di Donato, sulla respinta si avventa Manes, che mette la palla in porta, ma in posizione irregolare: 0-0 e tutti negli spogliatoi. L’Imolese torna all’assalto ad inizio ripresa e lo fa con un bel sinistro di Manzoni (2007 all’esordio in prima squadra), che costringe un’altra volta Di Donato agli straordinari. Il Campobasso risponde con Lambari, al 57’, che spara alto da buona posizione. D’Amore e Pergolizzi cambiano le carte in tavola, i molisani sfruttano i nuovi ingressi e si rendono pericolosi con Rasi, ma Lauzkemis (altro esordiente) si supera e tiene il match in parità. Il botta e risposta continua, col neo entrato Kashari che, al 75’, imbecca in area Garavini, che di testa sfiora il gol del vantaggio. Con la partita ormai destinata ai rigori, arriva il coup de théâtre che cambia le sorti della coppa.

Calcio d’angolo Imolese al minuto 93’, il pallone sorvola l’area, finisce sulla traversa e, mentre è in discesa verso il campo, trova pronto Kashari a spingerlo in rete per l’1-0, proprio sul più bello. Game, set e match: fa festa il Galli, fanno festa i rossoblù. Destinazione quarti di finale, a febbraio, contro i romani della Nuova Florida Ardea Calcio.

Domenica, invece, spazio al campionato, in casa contro la Victor San Marino (ore 14,30).