Calcio serie D, iniziativa della società. Forlì, pullman gratis ai tifosi per la sfida al vertice di Altopascio

Una partita molto importante domenica per il Forlì – può valere infatti il primo posto – e un’offerta per i tifosi biancorossi per assistere a questa sfida in casa dell’attuale capolista Tau Altopascio. La società di viale Roma mette gratuitamente a disposizione dei tifosi un pullman che partirà alle 11.30 (ritrovo alle 11) domenica mattina dallo stadio Morgagni alla volta della Toscana. Dopo quattro turni di campionato il club toscano viaggia al vertice a punteggio pieno a quota 14 punti, seguito a due lunghezze di distanza proprio dalla squadra allenata da mister Alessandro Miramari, reduce dallo squillante 5-0 (foto) rifilato al Corticella. Per prenotazioni: 328.8083293.