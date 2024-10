Calcio Serie D. La Fezzanese cerca continuità: "A San Giovanni per fare punti»

"Questo è il momento di dare continuità di risultati. Sarà una trasferta difficile contro una squadra che in casa ha sempre fatto punti. L’importante sarà avere la stessa determinazione vista domenica col Figline". Il tecnico della Fezzanese Cristiano Rolla inquadra così la non facile traserta della sua squadra attesa oggi alle 15 sul campo della Sangiovannese (arbitra Bruschi di Ferrara, assistenti Scafuri di Reggio Emilia e Angelini di Rimini). Gara che riveste grande importanza per la classifica ed il futuro di entrambe le compagini, trattandosi di uno scontro diretto con in palio punti pesanti in chiave salvezza fra due squadre appaiate al terz’ultimo posto con 4 punti. Nel team valdarnese gioca il difensore ex fezzanoto Santeramo. Nella Fezzanese assenti Cesarini e Nicolini (squalificato) mentre Geraci, in accordo con la società, ha deciso di trasferirsi in un’altra squadra. Lo staff medico cercherà fino all’ultimo di recuperare qualcuno degli assenti di domenica scorsa fra Masi, Giampieri, Mulattieri e Sacchelli. In tutto l’ambiente fezzanoto c’è grande fiducia, la squadra è reduce dall’ottima prestazione e dalla vittoria di domenica scorsa a Seravezza sul Figline. La Fezzanese cercherà pertanto di portare a casa un risultato positivo per dare continuità alla sua crescita proseguendo la risalita in graduatoria.

Le partite della giornata egli arbitri designati: Figline-Trestina (Piccolo di Pordenone), Flaminia-Ghiviborgo (Calzolari di Albenga), Foligno-Follonica Gavorrano (Scarpati di Formia), Livorno-Ostiamare (Amadei di Terni), Orvietana-Siena (Castelli di Ascoli Piceno), Poggibonsi-San Donato Tavarnelle (Burattini di Roma ), Seravezza-Montevarchi (Trombello di Como), Terranuova Traiana-Grosseto (Grieco di Ascoli Piceno).

Paolo Gaeta