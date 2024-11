Calcio serie d. La Folgore a Sesto ritrova il capitano

Nella lista dei convocati per Folgore Caratese-Pro Sesto c’è anche il nome di capitan Arpino (nella foto). E già questa è una buona notizia. Se poi sarà della partita non si è sbilanciato nemmeno mister Carobbio ieri dopo la rifinitura: "Si è allenato con noi tutta la settimana, che parta dal 1’ è una delle ipotesi, vedremo". Ma intanto è recuperato e soprattutto in termini di leadership è un’aggiunta non da poco. L’esperto difensore centrale si era fermato nel secondo tempo della gara contro la Varesina per un problema muscolare e ha saltato gli ultimi tre match. Poi c’è tutto il resto, a partire dal fatto che è praticamente un derby, i due stadi distano poco più di 15 chilometri lungo la Milano-Lecco e la Folgore se vuole rientrare nel giro prima della fine del girone di andata non può far altro che vincere sempre da qui a Natale.

A partire dalla gara di oggi che è uno scontro diretto visto che la Pro Sesto è quinta a +5 e -6 dalla vetta occupata dall’Ospitaletto, fermato dagli azzurri sette giorni fa dopo una partita non senza polemiche. Si cercherà di creare un ambiente caldo, all’ingresso verranno distribuite 500 bandierine azzurre ai tifosi di casa. Non ci sarà Cuadraro, squalificato. "Ci siamo allenati forte in settimana – spiega Carobbio – e se in campo sapremo riportare lo stesso atteggiamento verrà fuori una bella partita. Dovremo essere bravi a farlo e ad esaltare le nostre qualità". Arbitra Aloise da Voghera. E questa volta c’è addirittura la diretta TV su Sportitalia (Canale 60 digitale terrestre) con tanto di pre e post partita. Calcio d’inizio alle 14.30.

Ro.San.