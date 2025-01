Calcio serie d. La Folgore attacca. Sangiuliano resiste. Il pareggio delude

CARATE BRIANZAIl dodicesimo risultato utile consecutivo della Folgore Caratese è un pareggio, che bissa quello dell’andata, contro un coriaceo Sangiuliano che accetta fin dall’inizio i ritmi elevatissimi della squadra di Carobbio. Il tecnico azzurro schiera fin dall’inizio in attacco il nuovo arrivato Nicola Ferrari. Generosa la prova dell’ex Barletta ma la difesa milanese fa buona guardia. Sugli esterni garantiscono moto Ferrandino e Forchignone. I primi minuti sono quasi da mal di testa per la retroguardia di mister Parravicini; i giocatori della Folgore spuntano da tutte le parti ma Libertazzi non corre pericoli. Le occasioni della ripresa più pericolose sono di marca Folgore. La più ghiotta al 21’ grazie al solito Forchignone, fermato dal palo. Poco prima era servito il miglior Salvalaggio per dire di no all’incursione da sinistra di Cazzaniga. È uno 0-0 che non fa benissimo alla classifica della Folgore perché la capolista Ospitaletto vince sul campo dell’Arconatese e allunga a +8.

Ro.San.