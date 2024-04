Calcio Serie D. La Folgore a Caronno sfida l’Arconatese

Va verso la conclusione il campionato di serie D della Folgore. A Carate la testa è già rivolta alla prossima di stagione intenti assai ambiziosi mai celati dai vertici societari. Ma allo stesso modo il desiderio è quello di chiudere quella attuale nel miglior modo possibile. Non è un caso che sono state già comunicate le date del raduno. Intanto oggi sul “neutro“ di Caronno Pertusella, casa dell’Arconatese calcio d’inizio alle 15. Mister Parlato recupererà Panatti, squalificato nell’ultima sfida persa in casa per mano del Desenzano.

Ro.San.