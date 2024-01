CALCIO SERIE D. La Folgore ci prova con Piacenza. Parlato studia novità in attacco

In Serie D si gioca anche oggi. Turno infrasettimanale per i gironi A, B e I e l’unico match in programma alle 18 è proprio quello che vedrà in campo al “Garilli” la Folgore Caratese opposta al Piacenza. All’andata si imposero gli azzurri ma di acqua (di allenatori e di giocatori) sotto i ponti ne è passata non poca da quel piovoso tardo pomeriggio di inizio autunno. I biancorossi si sono risollevati, han vinto le prime due gare del 2024, non perdono da due mesi e mezzo e han messo nel mirino il primo posto mai così vicino (-2). La Folgore si presenta alla sfida carica a mille dopo la vittoria al fotofinish contro il Legnano. La partita di oggi si configura come il miglior test possibile – anche per livello di difficoltà massimo – per capire a che punto è il lavoro di Carmine Parlato alle prese con un organico rivoluzionato tra dicembre e gennaio.

Rientra dalla squalifica Kyeremateng, ma c’è molta curiosità per capire quali saranno le scelte in attacco del tecnico campano che contro i lilla è partito con Scapuzzi e Panatti a supporto dell’intoccabile Barranco, ma pare aver apprezzato la sintonia di quest’ultimo con Roberto Esposito con cui già faceva coppia fissa ad Albenga. Le soluzioni sono molteplici. Arbitra Striamo di Salerno.

Ro.San.