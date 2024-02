CALCIO SERIE D. La Folgore ci prova in casa Ciserano

Virtus Ciserano-Folgore Caratese è una sfida tra due squadre “tranquille”, lontane dalla zona playout. I brianzoli si sono tirati fuori dalle sabbie mobili con una striscia di 7 risultati utili e soprattutto grazie alle due recenti vittorie con Calepina e Varesina. "Ci teniamo ad allungare il più possibile la serie. Ci aspettiamo una gara dura, come le altre. Ma questo è il momento giusto per spingere, quando si vince si lavora meglio" dice capitan Arpino. Mister Parlato ha finalmente trovato la quadra dopo un periodo non facile anche perché seguente una sostanziosa rivoluzione nel mercato. Contro i bergamaschi non avrà a centrocampo Kevin Bright ma le alternative non mancano. Gli orobici hanno un paio di punti in meno, protagonisti di un girone di ritorno sulle montagne russe.

Ro.San.