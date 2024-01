Calcio Serie D. La Folgore non basta: "Serve più caparbietà»

Per ora la rivoluzione (dell’organico) non porta effetti positivi sul campionato della Folgore Caratese che deve ancora posticipare l’appuntamento con la vittoria. Forse la trasferta sul campo della nuova capolista Caldiero non era l’occasione giusta per testare le novità introdotte a dicembre di un mercato, appunto, rivoluzionario condotto dall’accoppiata Parlato-Criscitiello. Con 17 uscite e 9 new entry forse è giusto concedere ancora qualche giorno per amalgamare il tutto, ma giusto "qualche" perché la situazione di classifica comincia davvero a farsi seria e domenica c’è già lo scontro diretto playout col Legnano. Contro i veneti sostanzialmente non c’è mai partita. "Han preso un solo gol nelle ultime dieci gare e questo si è visto in campo" dice Carmine Parlato. "Spiace aver preso quel gol dopo 10 minuti sulla nostra gestione del pallone. Ci siamo fatti trovare impreparati. La squadra ha accusato il colpo e quando ci siamo ripresi siamo arrivati fino alla tre-quarti senza finalizzare". Parlato accenna anche di mancanze a livello caratteriale. "Solo con la caparbietà si possono raggiungere certi risultati".

Ro.San.