Calcio Serie D. La Folgore ritrova la Varesina. Ma stavolta può vendicarsi

Nel match di andata la Folgore Caratese toccò uno dei punti più bassi della sua stagione altalenante. Merito soprattutto della bravura della Varesina che sul proprio campo si impose 4-0. Altri tempi per la Folgore, non per la Varesina che ora lotta per la promozione in C, seconda a meno due dalla capolista Arconatese che nel weekend non scenderà in campo col Piacenza che ha un giocatore, Bassanini, impegnato alla Viareggio Cup. Lo stesso per la Varesina (si tratta di Isufi) che però non ha chiesto il posticipo. La squadra di Spilli (che nei giorni scorsi ha aggiunto il difensore centrale classe 2001 Amoabeng) medita il sorpasso ma se la dovrà vedere con una Folgore in crescita, finalmente lontana dalla zona playout, che non perde da sei turni e che ha sfruttato la pausa per oliare

i meccanismi dopo

la “rivoluzione” tra dicembre e gennaio. Fra gli ospiti milita l’ex Gritti che aveva iniziato con i colori azzurri. Si gioca

a Verano Brianza (Sportitalia Village) alle 14.30.

Ro.San.