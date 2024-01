Calcio serie D. La "nuova» Orvietana ricomincia da Rizzolo

ORVIETO – Un fine anno caratterizzato da tanti eventi in casa Orvietana, anzitutto il gran lavoro tattico e fisico per il gruppo dei giocatori, che ha salutato Osakwe e Onishchenko che hanno rescisso. Rizzolo ha avuto modo di sfruttare la pausa del campionato, insieme al suo secondo Broccatelli, in vista della sfida con il Tau di domenica prossima. Il preparatore D’Intino ha lavorato sul piano fisico e atletico. Il 2023 si è chiuso con la notizia del punto riconquistato dopo il ricorso in appello, in seguito alla sconfitta a tavolino dopo la gara con il Ghiviborgo. Il girone di ritorno riparte dunque con i biancorossi sestultimi insieme al Sansepolcro con 16 punti conquistati in 17 partite. Oggi la ripresa degli allenamenti dopo il rompete le righe che ha visto l’Orvietana battere 3-1 la Narnese nell’allenamento congiunto. Rizzolo nel primo tempo ha schierato un 3-5-2 formato da Marricchi in porta; Labonia, Congiu e Lorenzini in difesa; Manoni, Orchi, Greco, Fabri e Caravaggi a centrocampo e con la coppia Santi, Chiaverini in attacco. Assenti Vignati, Cuccioletta e Marsilii. I primi 45 minuti sono terminati in parità per lo sfortunato autogol di Labonia e la rete di Orchi. Nella ripresa hanno giocato Rossi tra i pali; Labonia, Ricci e Siciliano in difesa; Ciavaglia, Di Natale, Greco, Manoni e Gomes in mediana; con la coppia di attacco formata da Santi e Stampete. Biancorossi a segno sugli sviluppi di un’autorete e con il sigillo di Ricci.