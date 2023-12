Calcio Serie D. La Pianese ha piazzato un grande colpo. Ingaggiato il centrocampista Bramante La Pianese ha ingaggiato Simone Bramante, centrocampista di grande tecnica, per rafforzare il cammino verso la Serie D. Esperienze in Lega Pro e in altre squadre di Serie D lo rendono un giocatore prezioso per la squadra bianconera. Una volta integrato, potrà dare un contributo importante verso il traguardo.