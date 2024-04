Calcio Serie D. La Pianese mette il Serravezza nel mirino. Una partita delicata ma fondamentale

Con la massima concentrazione possibile e senza sosta la Pianese si allena per preparare la penultima fatica del suo campionato, prevista per domenica pomeriggio in casa del Serravezza. I lucchesi all’andata imposero il pareggio ai bianconeri, che però poterono recriminare per due punti gettati al vento dopo una gara ben giocata. La squadra dell’ex centrocampista, visto per anni tra A e B, Christian Amoroso, ha giocato una ottima stagione ed è ancora in lizza per un posto nei play-off visto che si trova al sesto posto a meno due dal Livorno quinto. Per questo la gara di Gagliardi e compagni non è da sottovalutare, anzi tutt’altro. Resta però una sfida determinante per il destino degli amiatini che, vincendo, indipendentemente dal risultato del Follonica Gavorrano, impegnato in contemporanea in casa contro un altro team della Versilia, ovvero il Real Forte Querceta, avrebbero la sicurezza che poi all’ultima giornata, in casa contro il Tau Altopascio basterebbe un pari per festeggiare il ritorno nei professionisti a distanza di quattro anni esatti da quella sciagurata retrocessione al playout contro la Pergolettese. In vista di domenica Prosperi potrebbe optare per la conferma della squadra che ha battuto nettamente il Sansepolcro domenica scorsa, ovvero con Mignani supportato da Mastropietro e Ledonne e il duo Kouko-Bramante inizialmente in panchina. In mediana col vice capitano Simeoni ci sarà ancora Proietto mentre sulle corsie l’imprendibile Boccadamo a destra e Di Martino sulla corsia opposta. Il terzetto difensivo a protezione del portiere De Fazio sarà invece ancora composto, quasi certamente, dal centrale Polidori, autore di una eccellente stagione, col francese Remy e il mancino Lo Porto ai suoi lati.

g.d.l.