Calcio Serie D, l’amichevole. CdV ko col Paradiso dell’ex mister Sannino. Ora testa alla Lavagnese

Sconfitto ma comunque soddisfatto. Contro gli svizzeri del Paradiso, seconda forza della Promotion League ovvero la Serie C elvetica, il Città di Varese ha perso per 0-1 (gol di Saliou) nell’amichevole disputata al centro sportivo Le Bustecche. Il tecnico Corrado Cotta ha complessivamente avuto modo di trarre buone indicazioni in vista del prosieguo del campionato. Il Cdv non giocava una semplice amichevole ma sfidava in una certa misura il proprio passato. La squadra rossocrociata, infatti, è allenata da quel Giuseppe Sannino che, nella stagione 2010-11, condusse il Varese al quarto posto in cadetteria e alla disputa dei playoff poi persi contro il Padova.

Nel Paradiso militano anche tre giocatori che hanno lasciato un buon ricordo in biancorosso ovvero Francesco Nicastri, Francesco Gazo e Donato Di Sabato, pur se quest’ultimo era infortunato. La compagine bosina si prepara adesso all’incontro della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D che la vedrà opposta domenica alle 14.30, ai liguri della Lavagnese allo stadio Riboli. Obiettivo di Di Maira e compagni sarà cogliere la quarta posta piena di fila per restare nella zona nobile della classifica dove attualmente occupano il quarto posto con 35 punti.

Cristiano Comelli