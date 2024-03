Calcio serie D, l’ex biancorosso ora al Ravenna non potrà giocare lo scontro diretto del 7 aprile. Rrapaj, 4 turni di stop: salta il derby

Doppia tegola per il Ravenna. Il giudice sportivo di serie D ha squalificato per quattro giornate Paolo Rrapaj (foto) e per tre Mattia Marino. Per Rrapaj il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) motiva la squalifica parlando di "proteste a fine gara in maniera plateale e irriguardosa nei confronti di terna arbitrale e dirigenti della squadra avversaria". La gara citata è quella che la squadra allenata da mister Gadda ha perso 1-0 domenica sul campo del Carpi, ora nuova capolista, coi giallorossi scavalcati in classifica anche dal Forlì. Simili le motivazioni della squalifica del difensore Marino, espulso durante il match.

Salvo uno ‘sconto di pena’, l’ex centrocampista biancorosso Paolo Rrapaj (4 stagioni col Forlì, l’ultima nel 2022-23, con 113 gare e 8 reti) salterà i match con Sammaurese (in casa), Mezzolara (fuori), Forlì (casa) e Progresso (fuori). Rrapaj sembra così destinato a marcare visita proprio nel derby, un vero e proprio big match che si giocherà allo stadio Benelli di Ravenna domenica 7 aprile. Saltò anche la partita d’andata al Morgagni, chiusa sullo 0-0: in quel caso, per un infortunio al ginocchio.

f. p.