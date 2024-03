Calcio serie D, match in casa contro il Sansepolcro. Mobilieri, vietato fallire: "Non abbiamo alternative»

Il sostegno dell’aritmetica tiene ancora in gioco i Mobilieri Ponsacco per poter arrivare a conquistare un posto nei play out con il mirino puntato sulla terz’ultima il Real Forte Querceta che precede i rossoblù in classifica a 22 punti contro i 17 della squadra Ponsacchina.. E’ una speranza concreta basata sul calcolo, ma il riscontro dipende oltreché dalle vittorie che farà il Ponsacco e dal cammino che terranno i versiliesi che possono amministrare il vantaggio con minor pressione. Rimangono sette partite prima del verdetto finale e i rossoblù per quattro volte saranno di scena al Comunale a cominciare da oggi alle 14,30 ospite il Sansepolcro, formazione in piena zona play out con 27 punti e preceduta da un filotto di quattro partite dove hanno raccolto solo un punto. Gli altri appuntamenti casalinghi saranno contro Seravezza, Gavorrano e Cenaia. Le trasferte saranno tre a Grosseto e la gara è anticipata a giovedì 28 Marzo alle ore 18, quindi Tau Calcio e Figline. "Il Sansepolcro è una buona squadra con giocatori esperti – dice il tecnico dei Mobilieri Bozzi – e cercheranno i punti salvezza. Ma noi non abbiamo alternative se non quella di cercare di sconfiggere i nostri avversari per continuare ad avere la possibilità di fare gli spareggi oltre a cancellare lo zero nella casella delle vittorie nel nostro stadio. Saranno assenti De Vito e Regoli squalificati".

Luciano Lombardi