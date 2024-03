Calcio serie D: ore 14,30 al Galli arriva il Fanfulla che è avanti in classifica di due punti. Un’occasione d’oro per il sorpasso. L’Imolese vuole chiudere marzo in bellezza

Un altro anticipo per l’Imolese, questa volta valido per il turno pre-Pasquale e condiviso con tutte le altre 17 squadre del girone. Appuntamento oggi al Galli (ore 14.30, arbitra Iacopetti di Pistoia) per la sfida contro il Fanfulla, scontro diretto (i lombardi sono a +2 in classifica) e ultima chiamata per tenere aperta la corsa ai playoff, diventati sempre più difficili da raggiungere, visto il solo punto conquistato nelle ultime tre uscite che ha rallentato bruscamente la marcia dei ragazzi di D’Amore verso la post-season. Con il match di oggi si concluderà l’intensissimo mese di marzo, più dolori che gioie, cominciato brillantemente con la vittoria sul Sangiuliano e proseguito a singhiozzo, con tanto di bocconi amari ancora duri da digerire, vedi l’andata di semifinale di coppa contro il Trapani persa all’ultimo respiro. Poi, dopo il bis coi siciliani al Provinciale e l’addio alla finale, un altro knockout, quattro giorni fa a Sant’Angelo Lodigiano, dove i rossoblù sono usciti sconfitti 3-2 quasi senza colpo ferire, salvo il forcing nel finale per tentare invano di riaprire il tutto. D’Amore, nel post-gara, ha manifestato tutta la sua delusione, che si augura oggi di cancellare al più presto, per evitare di gettare al vento una stagione che ha visto comunque la sua squadra, per diversi tratti, tenere un buon ritmo, districandosi bene tra gli impegni di coppa e quelli in campionato. Il Fanfulla, fresco di cambio di guida tecnica (via Albertini, dentro Adinolfo), si presenta a Imola con lo stesso obbiettivo dei rossoblù, ovvero quello di tenere vive le speranze di playoff, provando a bissare il successo di domenica col Borgo San Donnino. Imolese col dubbio Laukzemis, che ha saltato le ultime tre partite per infortunio e difficilmente riuscirà ad essere a disposizione di D’Amore, stesso discorso per Ciucci, uscito malconcio dalla sfida di Sant’Angelo.

Le altre gare: Aglianese-Carpi, Borgo San Donnino-Pistoiese, Certaldo-Sant’Angelo, Forlì-Lentigione, Mezzolara-Ravenna, Prato-Sangiuliano, Progresso-Corticella, Sammaurese-Victor San Marino.

La classifica: Carpi 56, Ravenna 54, Forlì 52, Victor San Marino 50, Lentigione 49, Corticella 48, Fanfulla 41, Prato, Aglianese 40, Imolese 39, Sangiuliano 38, Sant’Angelo 37, Sammaurese, Pistoiese 32, Progresso 29, Borgo San Donnino, Certaldo 20, Mezzolara 19.

Giovanni Poggi