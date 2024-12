Calcio serie D: ore 14,30 al Galli. L’Imolese di D’Amore ci prova. Ma Ravenna è un cliente scomodo

E derby sia. Pomeriggio bollente al Galli, l’ultimo del 2024 per Imolese e Forlì, di fronte alle 14,30 nella giornata che chiude il girone d’andata. Biancorossi primi assieme al Tau e reduci da cinque vittorie consecutive (sei nelle ultime sette), che D’Amore e i suoi accolgono tra la mura amiche con rispetto, ma anche con la consapevolezza di essere squadra solida.

"La squadra è carica e vogliosa di confrontarsi con quella che al momento, assieme al Tau, è la migliore formazione del girone – dice D’Amore, esaltando il gruppo di Alessandro Miramari –. Non vediamo l’ora di scendere in campo per sfidarli. "Esprimono il miglior calcio del campionato e in rosa hanno ottimi giocatori, occupando meritatamente il primo posto. Speriamo possa esserci tanta gente allo stadio. Se così sarà, cercheremo di fornire una prestazione degna di un pubblico delle grandi occasioni".

Imolese sconfitta una sola volta nelle ultime dieci gare (l’1 dicembre a Riccione) e imbattuta in casa da due mesi e mezzo, ma anche vogliosa di lasciarsi alle spalle l’ultimo mezzo passo falso a Prato contro lo Zenith e, con tra le mani l’occasione, in caso di vittoria, di accorciare proprio sul Forlì (primo, a +7 su Raffini e compagni) e riaprire la corsa al vertice.

Dall’altra parte, oltre all’ondata d’entusiasmo che da settimane si trascina alle spalle un’intera città, Miramari potrà contare sul nuovo arrivato Michele Trombetta, ex bomber di Progresso e Corticella, ma soprattutto star della Kings League, torneo di calcio a 7 diventato celebre sui social, che ha visto scendere in campo una lunga lista di ex campioni, fra i quali Eden Hazard, Neymar, Iker Casillas, Rio Ferdinand, Andriy Shevchenko e Francesco Totti, con cui l’attaccante originario di Sala Bolognese ha già stretto una forte amicizia. Fresco di una breve parentesi in C con la maglia della Giana Erminio, Trombetta sarà già in panchina al Galli a disposizione dei ‘Galletti’, che dovranno rinunciare soltanto a Macrì (lesione muscolare), mentre ritrovano sia Rossi che Lilli.

Le altre gare: Piacenza-Zenith Prato, Pistoiese-Tau, Prato-Fiorenzuola, Ravenna-Progresso, Sammaurese-Lentigione, San Marino-United Riccione, Sasso Marconi-Corticella, Tuttocuoio-Cittadella Vis Modena.

La classifica: Forlì e Tau Altopascio 36; Ravenna 35; Lentigione 32; Imolese 29; Pistoiese 28; Tuttocuoio 24; Cittadella Vis Modena 21; Prato e Sasso Marconi 19; United Riccione e Progresso 18; Piacenza 17; Corticella 16; Zenith Prato 15; Fiorenzuola e San Marino 12; Sammaurese 9.