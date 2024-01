CalCIO SERIE D: ore 14,30 la trasferta contro l’aglianese. L’Imolese di mister D’Amore non vuole fermarsi: "Abbiamo le armi giuste per fare bene»

Imolese di scena ad Agliana per dare continuità alla vittoria contro il Mezzolara. Così, a dirlo, sembra banale, ma lo sarà sicuramente meno in campo alle 14.30 al Bellucci (arbitra D’Andria di Nocera Inferiore), stadio di casa dei neroverdi di Ciccio Baiano - ex attaccante del Foggia dei miracoli di Zeman, prima di indossare per cinque stagioni la maglia della Fiorentina, ad ottobre subentrato a Ivan Maraia -, distanti tre punti dai rossoblù e reduci dal successo importante di una settimana fa contro il Borgo San Donnino (1-0). Per i rossoblù, contro una diretta concorrente, la chance di aprire un altro strappo in classifica e di ritrovare un successo esterno che manca dallo scorso 19 novembre a Lodi contro il Fanfulla (1-0). "Mi aspetto una squadra concentrata, vogliosa di giocare una partita importante su un campo. Abbiamo bisogno di ritrovare continuità – dice mister D’Amore –. Ci troveremo di fronte un avversario che ha cambiato tanto rispetto all’inizio, ma che di certo non ha perso ne solidità e ne esperienza. Resto comunque convinto che avremo le armi per metterli in difficoltà e ci proveremo in tutti i modi". Imolese in Toscana senza lo squalificato Dall’Osso e priva causa infortunio di Elefante e Konate. Intanto, nella giornata di ieri, la società ha annunciato due nuovi innesti di mercato, già a disposizione sia per l’under 19 che per la prima squadra. Si tratta del centrocampista italo-albanese classe 2006 Alex Rama, ex Rimini e primavera della Spal, e del trequartista spagnolo classe 2005 Fredy Suarez, cresciuto nel Mallorca e già visto nella passata stagione nelle giovanili rossoblù, prima di un breve ritorno in patria nella Primavera del Costància. Per il settore ospiti, il biglietto è acquistabile anche presso il botteghino dello stadio a partire dalle 12:45.

Le altre gare: Carpi-Borgo San Donnino, Corticella-Fanfulla, Lentigione-Sant’Angelo, Mezzolara-Certaldo, Progresso-Sangiuliano, Ravenna-Prato, Sammaurese-Forlì, San Marino-Pistoiese.

La classifica: Ravenna 39, Victor San Marino 36, Corticella, Forlì 34, Lentigione 31, Carpi 30, Imolese, Pistoiese 27, Sammaurese, Aglianese, Fanfulla 24, Prato, Sangiuliano 23, Sant’Angelo 22, Progresso 17, Mezzolara 13, Certaldo 11, San Donnino 10.

Giovanni Poggi