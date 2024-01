Calcio serie D. Orvietana, c’è un’altra batosta. A Gavorrano non basta Stempete

GAVORRANO

2

ORVIETANA

1

GAVORRANO (4-4-2): Filippis; Botrini, D’Agata, Brunetti, Ceccanti (39’st Barlettani); Suare (20’st Grifoni), Lo Sicco (31’st Modic), Pignat, Nardella (26’st Masini); Regoli, Pino (20’st Macri). A disp.: Uccelletti, Dierna, Belini, Mencaglia. All.: Masi.

ORVIETANA (4-3-3): Marricchi; Caravaggi, Vignati, Congiu, Gomes; Orchi (16’st mafoulou), Greco (36’st Ricci), Proia (36’st Di Natale); Cuccioletta (16’st Stampete), Santi, Fabri (41’st Chiaverini). A disp.: Rossi, Lorenzini, Ciavaglia, Siciliano. All.: Rizzolo.

ARBITRO: Ferrara di Roma 2 (Lo Bene di S. Benedetto T. – Riganò di Chiari).

MARCATORI: 9’pt Pino rig. (FG), 33’st Stampete (O), 35’st Regoli (FG).

NOTE: ammoniti: Marricchi, Caravaggi (O); Brunetti, Lo Sicco (FG). Angoli: 4-2.

GAVORRANO – Ancora una sconfitta, è la nona partita consecutiva senza vittoria per l’Orvietana. Il Follonica Gavorrano si conferma imbattibile in casa e sale ad un punto dalla vetta. Rizzolo sceglie di cambiare modulo, difesa a quattro, in mediana ci sono Orchi, Greco e Proia, con il capitano Ricci che parte dalla panchina. Davanti accanto a Santi ci sono Cuccioletta e Fabri. La partita inizia subito in salita, pochi minuti e al primo corner guadagnato i maremmani passano in vantaggio. Lo Sicco va dalla bandierina, c’è una mischia in area, va giù Regoli, l’arbitro vede una trattenuta e assegna il rigore: dal dischetto Pino non sbaglia. Ripresa con l’Orvietana a spingere, entrano anche Mafoulou e Stampete. Ma a parte un paio di fuorigioco e la punizione sparata alta di Greco, non arrivano occasioni. Poco dopo la mezzora in pochi minuti invece accade di tutto. Al 31’ Regoli dà una palla perfetta a Grifoni che, dalla distanza, manda alto di un soffio. Gol mangiato gol subito: forte ripartenza biancorossa con palla a Stampete, il diagonale mancino è forte e preciso e si insacca. Era dal 6’ del secondo tempo della gara contro la Pianese (gol di Congiu), che i biancorossi non gonfiavano la rete: 565 minuti. La gioia però dura poco più di un giro di orologio, subito incursione sull’out di destra, con ancora Grifoni che riesce a mettere un fendente dentro l’area di porta, dove sul secondo palo Regoli anticipa tutti e sigla il nuovo vantaggio.