Calcio serie d. Per la Folgore due punti persi

Il solito Arpino sul finale del primo tempo risponde a Quaggio che a inizio gara aveva portato in vantaggio l’Arconatese. E la Folgore Caratese torna a casa dalla sfida di Caronno Pertusella con un punto che muove la classifica. Commenta così il difensore goleador della formazione azzurra. "Primo caldo dell’anno e non era semplice. Per quanto fatto nella ripresa abbiamo di che rammaricarci, direi che sono due punti persi, ma di fronte avevamo una squadra forte".

Ro.San.