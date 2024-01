Calcio Serie D. Pianese concentrati. Con il Follonica sfida tra seconde

Ogni partita mette in palio la stessa posta, ma ci sono sfide in cui i punti pesano un po’ di più: lo scontro diretto Pianese-Follonica Gavorrano, seconde a parimerito con 37 punti, a -1 dalla capolista Seravezza (impegnata sul campo del San Donato Tavarnelle), è una di queste. I bianconeri, reduci da sei pareggi consecutivi, vogliono vincere, con l’obiettivo di tornare il prima possibile in vetta e riscattare la sconfitta dell’andata, unico ko stagionale. Sarà tra l’altro la gara degli ex: nel Follonica Gavorrano ci sono il dg Vagaggini, il tecnico Masi, i giocatori Dierna, Grifoni, Modic e Pecchia e il fisioterapista Bicocchi; in bianconero Lulli e Alagia. "Questa è ‘la’ partita – ha affermato Vagaggini ai canali ufficiali del club –: si affronteranno due società amiche, con due proprietà e due imprenditori che si stimano, due squadre che vogliono entrambe vincere. Loro hanno appena perso la vetta, noi abbiamo fatto una gran rimonta e non ci vogliamo fermare". "Sono stato alla Pianese per 23 anni – ha aggiunto Vagaggini –, tre anni come giocatore e 20 come direttore. Quando è giunto il momento di andare via il patron Maurizio Sani mi ha dato carta bianca: gli devo molto per la fiducia che mi ha dato, arrivando fino alla serie C". Chi non avesse ancora acquistato il tagliando per assistere all’incontro può farlo domani alla biglietteria dello stadio, a partire dalle 13,30 (il Follonica Gavorrano, qualora raggiungesse un numero minimo di 35 partecipanti, metterà a disposizione un pullman per i tifosi). A dirigere la gara sarà l’arbitro Carlo Palumbo di Bari, coadiuvato da Stefano Carchesio e Nicola Giancristofaro della sezione di Lanciano. Intanto il Livorno, dopo le dimissioni di Favarin, ha ufficializzato il nuovo tecnico: si tratta di Fabio Fossati, nella prima parte della stagione all’Albenga (girone A).